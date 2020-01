LIVE Pesaro-Dinamo Sassari 63-89, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i sardi archiviano la pratica in 30 minuti (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-91 Schiacciata di Eboua. 68-91 Gioco da tre punti realizzato da Eboua. 65-91 Canestro da due di Magro. 65-89 Due punti per Zanotti. Finisce qua il terzo quarto, Sassari ha praticamente archiviato la pratica Pesaro. 63-89 Altro canestro di Mussini. 61-89 Due punti per Mussini. 59-89 Una tripla di gentile regala il +30 a Sassari. 59-86 Quattro liberi consecutivi segnati da Vitali. 59-82 Due punti per Stefano Gentile. 59-80 1/2 ai liberi per Pusica. 58-80 E sono 23 i punti per Pierre con 8/10 dal campo. 58-78 Pierre con il settimo canestro della sua partita. 58-76 Canestro da due di Eboua. 56-76 Ancora uno scatenato Vitali da due. 56-74 Gioco da tre punti di Pusica. 53-74 Schiacciata di Vitali in contropiede su assist di Sorokas. Sassari tocca il +21. 53-72 E Pierre fa undici canestri dall’arco. Il Banco di Sardegna scappa via. 53-69 ... Leggi la notizia su oasport

