Terremoto a Cosenza: scossa di magnitudo 3.3 (Di sabato 18 gennaio 2020) Paura a Cosenza per una scossa di Terremoto verificatasi poco prima delle 15 di sabato 18 gennaio 2020. Stando all’INGV la magnitudo è di 3.3 e l’epicentro si trova nel comune di Papasidero. Al momento non si registrano danni o feriti. Leggi la notizia su notizie

zazoomnews : Forte scossa di Terremoto in provincia di Cosenza Papasidero - #Forte #scossa #Terremoto #provincia - carletta59 : Terremoto Calabria: scossa in provincia di Cosenza, epicentro a Papasidero [MAPPE e DATI] - Meteo Web - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Terremoto Papasidero, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Cosenza -