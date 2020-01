‘Tanta roba…’: Belen Rodriguez esce di seno davanti a tutti, la reazione di Stefano De Martino [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino lontani dalla tv Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un periodo lontano dal piccolo schermo prima di tornare a condurre dei programmi televisivi. Il ballerino napoletano con certezza sarà per il secondo anno consecutivo alla guida di Made in Sud, mentre riguardo la soubrette argentina non è certa la messa in onda di Colorado. Tuttavia quest’ultima si divide tra lezioni di make up sul suo seguitissimo profilo Instagram, e il suo ruolo di modella con degli shooting fotografici. E a proposito di scatti, di recente ne ha condiviso uno che ha lasciato a bocca aperta i follower, ma anche personaggi dello spettacolo. La modella argentina esce di seno, la reazione di De Martino Lontana dai teleschermi dopo la conduzione di Tu si que vales, Belen Rodriguez si sta dedicando un po’ a sé stessa, al marito Stefano De Martino e al lor ... Leggi la notizia su kontrokultura

