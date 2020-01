Serie A, Bologna-Verona: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, Bologna-Verona: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 19 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, si disputerà Bologna-Verona. La partita sarà valevole per la 20esima giornata di Serie A. Il Bologna staziona in tredicesima piazza a 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Torino per 1-0. Una sconfitta arrivata dopo un periodo buono per i felsinei, squadra ambiziosa e che punta ad una salvezza tranquilla. Il Verona è una delle sorprese di questa Serie A e al momento si trova in decima posizione in classifica con 25 punti: nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Genoa per 2-1. Davvero ottimo e inaspettato per i più il rendimento degli scaligeri fin qui, capaci di levarsi diverse soddisfazioni in questo percorso. La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di ... Leggi la notizia su termometropolitico

