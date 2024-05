Guerra - ultime notizie Tregua a Gaz - media | da Hamas ok a prima fase accordo su ostaggi Usa | Sanders si schiera con gli studenti

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

Bambino morso dal pitbull di famiglia, non è grave - (ANSA) - MILANO, 04 MAG - Un bambino di 10 anni è finito in ospedale, ieri sera, dopo essere stato morso dal cane di famiglia, un pitbull. Il piccolo, che si trovava in casa, in via Trasimeno, a Milan ...

L'Italia alla Fiera 'Libya Build' con oltre trenta aziende - L'Italia è presente a Libya Build, a Tripoli, la Fiera più importante del Nord Africa per le costruzioni, "con oltre trenta aziende attive nei settori delle costruzioni, infrastrutture, industria ma a ...

Media, Qatar disponibile a richiesta Usa espulsione Hamas - (ANSA) - TEL AVIV, 04 MAG - Il Qatar è pronto ad accettare la richiesta degli Usa di espellere da Doha la leadership di Hamas, tra cui Ismail ...