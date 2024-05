Vela | Luna Rossa - i test sono positivi | c’è entusiasmo per il futuro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Alla ricerca del miglior assetto possibile in vista dei grandi tornei che il mondo delleinizializzerà tra poco. Gli ultimistati importanti per, con il Team Pirelli che è sceso in acqua per mettere in cascina nuovi dati sull’imbarcazione che hanno attualmente sottomano. C’è ancora tempo, ovviamente, per sistemare i dati in vista dell’inizio della Louis Vuitton Cup 2024 che comincerà a fine agosto sulle acque spagnole di Barcellona.pronta per fare sul serio! Jimmy Spithill: “Barca sistemata bene” “È stato fantastico, semplicemente una giornata fantastica per l’intera squadra, c’è stato un sacco di lavoro da parte dei ragazzi nel capannone appena arrivati, quindi è stato fantastico avere una buona ...