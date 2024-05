Marito e moglie trovati morti in casa a Palermo | ipotesi omicidio-suicidio a colpi d’arma da fuoco

(Di sabato 4 maggio 2024) Un uomo di 58 anni e una donna di 62 sono statiall'interno del loro appartamento a. La coppia di coniugi abitava in via Notarbartolo. Secondo prime informazioni, non si esclude possa trattarsi di un. Sul posto i sanitari del 118, vigili dele carabinieri.

