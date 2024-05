Vi spiego perché i popolari centristi votano Letizia Moratti Scrive Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) Le prossime elezioni europee rappresentano un appuntamento importante ai fini della costruzione della nuova Europa e dei futuri equilibri politici del vecchio continente. Un appuntamento, forse, decisivo anche per il rilancio di un progetto politico che comunemente viene definito il Centro. E un movimento politico e culturale come “Tempi Nuovi” che coltiva l’obiettivo di ricomporre l’area cattolico popolare e cattolico sociale nel nostro Paese da un lato e contribuire a ricostruire una “politica di centro” e un’area centrista, riformista e di governo dall’altro, non può non cogliere dal voto europeo l’occasione per intraprendere e centrare quel duplice obiettivo. Oltre ad esaltare e valorizzare la competenza dei candidati che resta, soprattutto dopo l’ubriacatura populista, anti politica e demagogica che ha visto nel grillismo il suo riferimento per eccellenza, uno degli elementi ...