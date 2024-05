Il Pd | post sessista di esponente del FdI e consulente del Mic contro Schlein - Sangiuliano rimuova Rispoli

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di sabato 4 maggio 2024) L'di Fratelli d'Italia: fiducia mal ria in qualche collaboratore che fa cose che non dovrebbe In unpoi rimosso la segretaria dei dem era stata accostata alla donna di Neanderthal. L'di Fratelli d'Italia: fiducia mal ria in qualche collaboratore che fa cose che non dovrebbe, chiedo scusa alla leader del PdIn unpoi rimosso la segretaria dei dem era stata accostata alla donna di Neanderthal. L'di Fratelli d'Italia: fiducia mal ria in qualche collaboratore che fa cose che non dovrebbe, chiedo scusa alla leader del Pd