Resilienza geoeconomica e opportunità geostrategica L’Imec spiegato da Rizzi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) “Il primo ostacolo geopolitico alla realizzazione di Imec è sicuramente la guerra a Gaza e senza una soluzione a quel conflitto appare difficile passare alla realizzazione effettiva del corridoio. Il rallentamento però è da considerarsi temporaneo, dato che Imec risponde a diversi obiettivi strategici dei partecipanti e questa pausa forzata non cambia i calcoli di lungo periodo: de-risking dalla Cina per l’Unione europea, rafforzamento dello hub commerciale ponte tra Europa e Asia per il Golfo, uscita dall’accerchiamento cinese per l’India”. Il ricercatore Albertofa con Formiche.net un punto sullo stato dell’arte di Imec – l’India, Middle East, Europe Corridor, lanciato al G20 di New Delhi, lo scorso settembre.è autore di una delle più approfondite analisi mai prodotte sul progetto di connettività Europa-Asia, recentemente pubblicata ...