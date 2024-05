Soluzione diluita - cosa inoculavano al posto del vaccino | Ravenn - piovono condanne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Oscillano tra gli 8 e i 12 mesi le primesui falsi vaccini durante il Covid. Ieri, venerdì 3 maggio, aa, all'udienza preliminare davanti al gup Andrea Galanti, su 226 persone imputate per falso in concorso con il medico che le aveva vaccinate, 24 sono state lein abbreviato, 98 i rinvii a giudizio, 17 le persone prosciolte con i restanti che hanno scelto di patteggiare. L'inchiesta era nata dopo che la polizia, durante una verifica nell'ambulatorio in cui operava il medico bolognese di 67 anni Mauro Passarini, aveva scoperto una serie di green pass falsi. In pratica, nello studio le iniezioni delnon venivano fatte oppure venivano eseguite con una. Il tutto è stato possibile dall'espresentato dalla mamma di una ...