Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati: il sogno infranto dei fan (Di sabato 18 gennaio 2020) Questo articolo Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati: il sogno infranto dei fan è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rihanna e Hassan Jameel, il suo ex fidanzato ormai, non stanno più insieme: i due non sono più una coppia ma il motivo della loro separazione fa discutere. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della cantante ma, come riporta Us Weekly, ormai sembra essere davvero ufficiale: Rihanna ed … Leggi la notizia su youmovies

zazoomnews : Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel - #Rihanna #torna #single: #finita - zazoomblog : Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel - #Rihanna #torna #single: #finita - Nineuf09 : RT @madameinps: Rihanna e Hassan si sono lasciati dopo tre anni di fidanzamento Chris Brown e Drake in questo momento: -