LIVE Virtus Bologna-Pistoia, Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il match del PalaDozza con le V Nere favorite (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 La scorsa stagione (07.04.2018) Pistoia si impose 78-67 in casa della Virtus allora allenata da Stefano Sacripanti, sulla panchina dei biancorossi sedeva invece Alessandro Ramagli. 20.10 Oltre a Virtus Segafredo Bologna-OriOra Pistoia questo sabato si giocano anche Trento-Reggiana (iniziata alle ore 20.00), Treviso-Cremona, palla a due prevista per le 20.30 e Venezia-Fortitudo Bologna con inizio alle 20.45, per seguire la DIRETTA LIVE testuale di quest’ultima partita clicca qui. 20.05 Al PalaDozza del capoluogo emiliano si gioca uno degli anticipi del sabato tra le V Nere di Sasha Djordjevic e la squadra toscana allenata da Michele Carrea, 78-88 il risultato della gara di andata, giocato al PalaCarrara di Pistoia. 20.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Pistoia, diciannovesima ... Leggi la notizia su oasport

