Le pagelle – Il Napoli tocca il fondo! Anche la Fiorentina prende tre punti al San Paolo

Fiorentina fantastica : vince a Napoli (0-2) con gol di Chiesa e Vlahovic. Bravo Iachini! pagelle : Guarisce dai suoi mali e vola: sette punti in tre partite di campionato. Via le immaginarie flebo e via le medicine. Squadra trasformata rispetto a un mese fa. Che avrebbe potuto fare addirittura nove punti in tre partite se non avesse subìto lo sciagurato gol di Orsolini negli ultimi istanti della partita di Bologna. Applausi alla squadra, ma soprattutto a Beppe Iachini

Notte fonda Napoli - la Fiorentina passeggia : i partenopei non vedono la porta nemmeno col binocolo - le pagelle : Napoli-Fiorentina – Ancora una partita deludente per il Napoli, l’ennesima della stagione. La squadra di Gattuso non vede mai la porta difesa da Dragowski e viene liquidata 0-2 da una Fiorentina cinica e molto piacevole sotto il profilo del gioco. Apre le marcature Chiesa nel primo tempo. Lo stesso figlio d’arte sbaglia il pallone del raddoppio ad inizio ripresa, chiude la gara Vlahovic con un bel sinistro a giro. Da ...

Napoli-Perugia 2-0 - pagelle / I gol su rigore di Lorenzo sono due baci Perugina al suo mentore Gattuso : OSPINA. Il Paperino del sabato pomeriggio di Roma torna Ospinik sul rigore di Iemmello. Per il resto è inguardabile coi piedi, cara Ilaria, non bravo cioè come Reina buonanima. Purtroppo per questa iattura gattusiana di voler imitare il Maestro oggi bianconero, stiamo buttando via un talento come Meret – 6 Mi ha ricordato Rafael. Il tanto bistrattato Rafael che, dopo insulti e improperi, con una sola manona meravigliosa, in un’altra Coppa, ...

pagelle Napoli Perugia : Insigne cecchino - Iemmello fallisce l’occasione VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Napoli Perugia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Perugia, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Insigne, Lozano FLOP: Iemmello VOTI Napoli (4-3-3): Ospina 7; Hysaj 6, Manolas 6,5, Di Lorenzo 6,5, Mario Rui 6; Elmas 5,5 (64′ Demme), Fabian 6, Zielinski 6,5 (84′ Allan ...

pagelle Lazio-Napoli : voti Sportmediaset e commento : Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Lazio e Napoli. Facile intuire chi possa aver guadagnato le valutazioni migliori. Strakosha 7 – Decisivo tre volte, tutte e tre su Insigne. Prima allunga una punizione in corner con un colpo di reni, poi risponde su un destro incrociato e infine salva l’1-0 con un riflesso eccezionale su un tiro a botta sicura. Immobile 7 – Per 82′ fatica a vedere ...

