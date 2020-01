Giornata della memoria, nel napoletano il ricordo della Shoah (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Il prossimo 27 gennaio, come ogni anno, si celebra la “Giornata della memoria” per commemorare le vittime dell’Olocausto. A San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli Est, il comune dedica le celebrazioni a 4 cittadini sangiorgesi vittime della Shoah, dedicandogli altrettante pietre d’inciampo che porteranno i loro nomi. Si tratta di Francesco Cappiello, a cui nella città vesuviana gli è anche dedicata una strada, trucidato nella strage di Sant’Anna di Stazzema insieme alla moglie di 22 anni e alla figlioletta Maria Grazia, di appena 12 mesi. Mentre la quarta pietra porterà il nome di Mario Recanati, imprenditore ebreo che a San Giorgio a Cremano costruì un intero quartiere dove oggi c’è una via che porta il suo nome, fu in seguito perseguitato dalle barbare leggi razziali del periodo. L’evento si svolgerà il ... Leggi la notizia su anteprima24

