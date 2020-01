Veneto, contaminazione da Pfas: l'Isde parla di emergenza ambientale grave (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per l'Isde, l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, la contaminazione da Pfas in Veneto è una delle emergenze ambientali più gravi mai affrontate, che richiede un intervento urgente per condurre studi e mappature dei pozzi inquinati. L'associazione in una conferenza stampa alla Camera non usa mezzi termini e chiede interventi immediati.In Veneto, nelle province di Vicenza, Padova e Verona con la contaminazione da Pfas, acidi usati nei processi industriali e poi sversati per decenni nel suolo e nelle falde acquifere, è in atto una delle emergenze sanitarie ed ambientali più gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare. La mappatura dei pozzi privati è fondamentale, così come una legge nazionale che imponga l'obbligo di dosare queste sostanze prima che i fanghi di depurazione vengano sparsi come fertilizzanti sui terreni agricoli. Ma anche studi epidemiologici e un ... Leggi la notizia su blogo

