La durissima risposta di Repubblica a Salvini dopo l’accusa di “istigazione a delinquere” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Eppure Salvini sa leggere”: è questo il titolo dell’editoriale di Carlo Verdelli, direttore di Repubblica, in risposta alle polemiche sollevate ieri proprio dal leader della Lega. Tutto è nato da un titolo del quotidiano di Verdelli, che mercoledì 15 gennaio sintetizzava con le parole “cancellare Salvini” il senso di un’intervista rilasciata dal capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio. Nell’intervista, l’ex ministro dei Trasporti chiedeva al governo giallo-rosso la cancellazione dei decreti Sicurezza. E Repubblica, appunto, ha scelto un titolo molto forte per spiegare il senso delle parole di Delrio. Salvini ha reagito in maniera veemente: “Per me è istigazione a delinquere”, ha detto da Casalecchio di Reno, dove era impegnato nel tour per le regionali in Emilia-Romagna. Mostrando una copia del quotidiano a cronisti e fotografi, il segretario del ... Leggi la notizia su tpi

