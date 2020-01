LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: palla a due a Istanbul! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Subito tripla a bersaglio per l’ex Simon sulla difesa in ritardo di Micov. SI PARTE!!! 18:28 I QUINTETTI TITOLARI: Anadolu Efes Istanbul: Larkin, Simon, Anderson, Singleton, Pleiss; Olimpia Milano: Sykes, Nedovic, Micov, Scola, Tarczewski. 18:24 Presentazione delle squadre in corso, pochi minuti alla palla a due! 18:20 Ricordiamo che tra i milanesi non sono disponibili Jeff Brooks e Riccardo Moraschini, alle prese entrambi con uno stiramento. Mancherà anche Aaron White, deludente in questo inizio di stagione, che sembra essere molto vicino al passaggio in prestito all’Iberostar Tenerife. 18:15 Quasi tutto pronto al Sinan Erdem Dome di Istanbul; a dirigere il match saranno lo spagnolo Miguel Angel Perez, lo sloveno Sasa Pukl e il francese Mehdi Difallah. 18:10 I turchi sono la terza miglior squadra per punti realizzati (86.6 ... Leggi la notizia su oasport

