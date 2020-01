Grande Fratello Vip, Barbara Alberti contro i quattro del tugurio: "Patetici, fanno pena" (Video) (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel giorno della squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip, a far discutere – seppur in tono assai minore – sono anche le parole di Barbara Alberti riferite proprio ai quattro inquilini del ‘tugurio’. La scrittrice parla di Patrick, Pasquale, Sergio e dello stesso Salvo a Pago: “Sai cos’è? E’ che sono tutti e quattro terribilmente Patetici, fanno pena”.Il cantante ascolta e sorride, soprattutto quando la Alberti forza il giudizio nei confronti di Laricchia: “E’ antropologicamente interessante, ma come l’uomo di Neanderthal, cioè è da studio. Non è la quotidianità, capito?”. Giudizi estremamente negativi vengono inoltre rivolti pure ad Antonio Zequila che la Alberti ammette di non sopportare.Grande Fratello Vip, Barbara Alberti contro i quattro del tugurio: "Patetici, fanno pena" (Video) 14 gennaio 2020 03:00. Leggi la notizia su blogo

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -