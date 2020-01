Blackrock, la grande finanza verde come Greta (Di martedì 14 gennaio 2020) “Professore Messori ma cosa è successo? La grande finanza speculativa è diventata la migliore alleata di Greta nella lotta ai cambiamenti climatici?”. “E allora vuol dire che è diventata allo stesso tempo la peggiore nemica di Trump”. Risponde a tono, battuta su battuta, Marcello Messori, economista, direttore della School of European Political Economy e soprattutto grande esperto di finanza visto che nel suo curriculum, tra le tante cariche, può annoverare anche diversi anni alla presidenza di Assogestioni, l’associazione che mette insieme le società di gestione del risparmio italiano. Del resto, non si può che scomodare un grande esperto come lui davanti a una notizia che - al di là della retorica - può determinare una specie di rivoluzione copernicana nel mondo del capitalismo finanziario ... Leggi la notizia su huffingtonpost

