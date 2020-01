Bibbiano, la sentenza della Cassazione: “Arresti infondati contro il sindaco” (Di martedì 14 gennaio 2020) Bibbiano, il sindaco Carletti scarcerato. Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione: “Arresti infondati”. Bibbiano (REGGIO EMILIA) – Bibbiano, scarcerato il sindaco Carletti. Dopo la decisione di revocare l’obbligo di dimora, il primo cittadino ha ripreso il suo mandato. “Dopo la revoca delle misure – ha precisato il Prefetto – può ritornare a fare il sindaco di Bibbiano nel pieno delle sue misure. In realtà poteva farlo tecnicamente già 20 giorni fa dopo la decisione di rimetterlo in libertà“. Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione, che con le motivazioni pubblicate il 14 gennaio, ha definito infondati gli arresti a carico del primo cittadino di Bibbiano. Di fatto secondo i giudici le ipotesi di accusa non sarebbero state supportate da fatti e ... Leggi la notizia su newsmondo

