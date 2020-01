Biathlon, i convocati dell’Italia per Ruhpolding. Torna Daniele Cappellari, confermate le donne (Di martedì 14 gennaio 2020) La Fisi ha comunicato ufficialmente i nomi dei biathleti italiani che prenderanno parte alle competizioni internazionali previste questa settimana. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo si registrano degli aggiustamenti nel settore maschile. Infatti in quel di Ruhpolding, ai confermati Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini, si aggiungerà Daniele Cappellari, che farà il suo ritorno nel massimo circuito dopo avervi già gareggiato a Östersund e Hochfilzen. Saverio Zini e Thierry Chenal vengono invece spostati in Ibu Cup. Nessun cambiamento, invece, in campo femminile. In Baviera scenderanno in pista le stesse donne già viste in Turingia. Dunque spazio a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Michela Carrara. Capitolo Ibu Cup, dove in seguito alla rinuncia di Duszniki-Zdroj (Polonia) si gareggerà per la seconda settimana consecutiva a ... Leggi la notizia su oasport

