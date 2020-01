Astronauta posta le foto della Terra dallo spazio, ma i terrapiattisti non le credono: “Bel tentativo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Un’Astronauta ha condiviso alcuni incredibili scatti della Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, ma i Terrapiattisti l’accusano di far parte di una cospirazione. A volte è più semplice credere che la verità sia qualcosa di più grande e difficile da comprendere rispetto a quella che ci si palesa davanti agli occhi. Il mondo è pieno di … L'articolo Astronauta posta le foto della Terra dallo spazio, ma i Terrapiattisti non le credono: “Bel tentativo” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Astronauta posta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Astronauta posta