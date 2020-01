I nuovi scenari del gas nel Mediterraneo (Di domenica 5 gennaio 2020) La partita internazionale del gas naturale è complessa e sempre più intricata. Se sul fronte eurasiatico negli ultimi tempi la Russia si sta consolidando come attore potenzialmente inscalfibile nel mercato dell’oro blu, avendo ottenuto una triplice espansione dei suoi gasdotti verso Cina, Germania e Europa Centrale, lo scenario più caldo resta quello del Mar Mediterraneo. Bacino strategico in cui si sovrappongono le istanze di diversi attori, unitamente alle residue volontà statunitensi di esercitare un contenimento alla proiezione gasiera russa nel contesto della “guerra fredda” in corso per il controllo di tale risorsa. Nel Mediterraneo la questione è molto più complessa di quanto l’ipotesi base di uno scontro lineare Usa-Russia farebbe intendere. Nel Mare Nostrum si sovrappongono, infatti, le volontà politiche della superpotenza, aspirazioni e timori del ... Leggi la notizia su it.insideover

Fusione FCA-PSA - I nuovi scenari che si aprono - VIDEO : Quali sono gli scenari che si aprono alla luce della Fusione tra FCA e PSA? Che effetti avrà l'intesa sui marchi, sui modelli e sulle piattaforme? Quali sono gli assetti finanziari e i possibili sviluppi per l'industria automotive? Ne discutono il direttore Gian Luca Pellegrini e il vicedirettore Fabio De Rossi. Quali sono gli scenari che si aprono alla luce della Fusione tra FCA e PSA? Che effetti avrà l'intesa sui marchi, sui modelli e sulle ...

La Modalità astrofotografia dei Google Pixel 4 prestò avrà nuovi scenari d’utilizzo : Google ha accidentalmente mostrato la possibilità futura di utilizzare la Modalità astrofotografia anche in ambienti luminosi L'articolo La Modalità astrofotografia dei Google Pixel 4 prestò avrà nuovi scenari d’utilizzo proviene da TuttoAndroid.

nuovi scenari bellici mondiali - verso una guerra senza limiti? : Sono stati due colonnelli cinesi - Qiao Liang e Wang Xiangsui - a definire, ben prima dell’11 settembre, Osama bin Laden come “l’interprete più efficace di un nuovo tipo di guerra ”. Lo hanno fatto nel loro volume “ guerra senza limiti” (Leg, 2005) riproposto nel 2016 in un’edizione aggiornata dal generale Fabio Mini (uno dei nostri massimi esperti di strategia), che così - di fatto ...

Fine del mondo - rapporti dell’Onu : i nuovi scenari prospettati : Le teoria catastrofiste che hanno vaticinato l’apocalisse sono state tante nel corso degli anni. L’ultimo rapporto dell’Onu, su una possibile Fine del mondo, è incentrato principalmente sul riscaldamento globale e sul peggioramento delle condizioni generali degli oceani e dei ghiacciai. Il rapporto, il terzo prodotto dal gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), è basato su 7mila ricerche. La previsione è quella di un ...

