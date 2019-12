Aldo Casalicchio | il consigliere leghista che attacca il papa e poi si scusa | «Ho la

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019)comunale della Lega a Rivoli in provincia di Torino. Nei giorni scorsi ha firmato un volantino in cui ha scritto: «Chi chiude le Chiese: don Paolo Farinella ha sigillato le porte di San Torpete, a Genova, dice, non siamo più nella cristianità. Noi razzisti lo diciamo da decenni. In questi giorni di festa ho sentito ilpreferire i migranti ai fedeli cattolici, quindi questi sono i risultati». Secondo ildella Lega, Bergoglio «ha parlato di immigrati e hato tutti coloro che di fronte a un’immigrazione incontrollata vorrebbero delle regole. La lotta sarà durissima».: ilcheile poi si: «Ho la terza media» Le parole dihanno fatto arrabbiare la segretaria del Carroccio di zona Laura Adduce, che però ci ha tenuto anche arlo: “Come Segretario della ...

toninoscala : Il consigliere comunale della Lega di Rivoli (To) Aldo Casalicchio rivendica, con un manifesto pubblico firmato, di… - Ladduce : Come Segretario della Lega mi dissocio da quanto scritto dal mio militante Aldo Casalicchio sulla bacheca della Leg… -