GTA Online celebra le festività

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Los Santos ha accolto lo spirito festivo in grande stile. Le attività locali, compreso il Casinò e Resort Diamond, stanno decorando con alberi torreggianti, rami di vischio e ghirlande luccicanti. I commessi sono quasi impazziti a furia di riempire gli scaffali con montagne di abiti, accessori e armi a tema festivo. Lo sgangherato staff del meteo di Weazel News ha perfino previsto per i prossimi giorni una rara nevicata, che ti permetterà di fare una bella battaglia di palle di neve con i tuoi amici. Tieni d’occhio GTAper scorgere i doni delle feste indirizzati a te. Nel corso delle festività avrai la possibilità di ricevere gratuitamente completi integrali, razzi pirotecnici, minigun, snack, giubbotti antiproiettile e nuovi giocattolini festivi. In più, potrai ottenere nuovi gingilli esplosivi fino alla vigilia di ...

