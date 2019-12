Usa | uccide uomo che cerca di entrare nel bagno della figlia 16enne | papà condannato a 8

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il40enne messo in allerta dallaadolescente che era scappata in preda al panico dai bagni pubblici di un locale commerciale di Phoenix,in Arizona. La ragazzina ha spiegato che unavevato dicon la forza neldove si trovava lei. Il padre ha rincorso il sospetto sin nel parcheggiostruttura dove poi lo ha aggredito a mani nude. Otto anni di reclusione per omicidio colposo, è questa la sentenza emessa da un giudice dello stato dell’Arizona, in Usa, nei confronti di un padre di 40 anni, Melvin Harris, per aver ucciso a mani nude un altroche stavando dinel. I fatti contestati all’risalgono all’estate dell’anno scorso quando, durante una sosta in un piccolo centro commerciale di Phoenix, il 40enne era stato messo in allerta dallaadolescente che era scappata in preda ...

