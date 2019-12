Trento-Jihostrou Ceske Budejovice: programma, orari e tv Champions League volley 2020 (Di lunedì 16 dicembre 2019) Giovedì 19 Dicembre alle ore 20.30 Trento tornerà in campo per la seconda partita di Champions League di volley contro il Jihostrou Ceske Budejovice. Dopo la vittoria in rimonta al tie-break contro Fenerbache, la squadra di Lorenzetti dovrà portare a casa i tre punti per lasciare intatte le possibilità di primo posto. Trento si affiderà naturalmente alla regia di Simone Giannelli con in diagonale con Luca Vettori e agli attacchi dei martelli Uros Kovacevic e Aaron Russell. Il Jihostroj Ceske Budejovice ha vinto all’esordio al tie-break contro Fenerbache mentre ha ceduto per 3-1 contro Civitanova. Segui Trento-Ceske Budejovice in diretta streaming su DAZN Tra le due squadre ci sono due precedenti, entrambi sorridono alla squadra italiana. I dolomitici partono decisamente favoriti ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare gli avversari. Di seguito il calendario ...

