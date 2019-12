Real Madrid-Olimpia Milano | programma | orari e tv Eurolega basket 2019-2020

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Doppio appuntamento spagnolo inper l’. Prima ile poi il Valencia. La squadra di Messina è reduce da quattro sconfitte consecutive in campo europeo e cerca l’impresa proprio in quel diper uscire dalla crisi. Sarà una partita difficilissima, perchè ilè una delle principali candidate alla vittoria finale ed attualmente è al secondo posto con un record di 10-3., sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’, si giocherà martedì 17 Dicembre alle ore 20.00. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport. ILCOMPLETO DIMARTEDI’ 17 DICEMBRE Ore 20.00Diretta streaming: Eurosport Player Diretta scritta: OA ...

OfficialASRoma : ?? Guglielmelli ?? Reale ?? Bauco Real Madrid eliminato e la nostra Under 14 è in semifinale nella @ICCFutures ??… - OfficialASRoma : ???? 3-0 al Real Madrid e semifinale per l'#ASRoma Under 14 alla @ICCFutures ?? Reti di Guglielmelli, Reale e Bauco ??… - DAZN_IT : Poteva segnare Courtois... e invece ci pensa il solito Benzema ?? Il Real Madrid la pareggia al 95' ?? #LaLiga #DAZN -