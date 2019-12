Lunedi 16 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Leggi la notizia su digital-news

(Di lunedì 16 dicembre 2019) The Vanishing - Il mistero del faro Gerard Butler e Peter Mullan in un suggestivo thriller tratto da una storia vera. Il ritrovamento di una cassa sconvolge la routine di tre guardiani del faro su un'isola scozzese.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Quasi nemici - L'importante è avere ragioneDaniel Auteuil e Camelia Jordana in una commedia sui pregiudizi sociali. Un burbero docente e' costretto a collaborare con una studentessa di origine araba in vista di un...

