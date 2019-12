Liverpool-Monterrey | orario | programma e tv Probabili formazioni Mondiale per club 2019

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mercoledì 18 Dicembre alle ore 18.30 inizierà l’avventura delnell’edizionedelper. I campioni d’Europa affronteranno in semifinale i messicani delche hanno avuto la meglio nei quarti dell’Al-Sadd superati con un rocambolesco 3-2. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi per i Reds che sono decisamente favoriti. I messicani si sono qualificati alla competizione vincendo la Champions League del Nord America. Difficile parlare delleanche perchè Klopp potrebbe fare turn over anche se il match è molto importante, quindi bisognerà attendere le ultime ore per capire chi scenderà in campo. Va da sé che i tifosi inglesi si aspettano di vedere in campo il tridente composto da Salah, Mané e Firmino. Antonio Ricardo Mohamed Matijevich dovrebbe affidarsi nuovamente Gallardo, Pizarro, Pabon Rios alle spalle di ...

