“Chiudi la bocca!”. Mara Venier furiosa, stavolta non si salva nessuno. C’entra Tiziano Ferro (Di lunedì 16 dicembre 2019) Ieri a Domenica In, Mara Venier ha intervistato Tiziano Ferro. Il cantante, che sta ottenendo un gran successo con il suo nuovo album Accetto Miracoli, ha avuto l’occasione di raccontarsi. Vita privata, amore, successo e bullismo, questi i temi affrontati dall’artista che ha regalato al pubblico momenti esilaranti e di infinita dolcezza. La sua storia, poi, ha commosso davvero tutti. Tiziano Ferro si è lasciato andare, regalando tante perle di saggezza ma anche emozioni e risate. L’artista ha parlato un po’ di tutto, soprattutto della sua vita privata, che ha subito una svolta la scorsa estate grazie alle nozze con Victor Allen. Il produttore ha cambiato la vita di Tiziano, che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre ricordava certi aneddoti della sua relazione. In particolare Ferro si è commosso nel raccontare della proposta di matrimonio con Allen, arrivata in maniera del tutto ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Chiudi bocca”