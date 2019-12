Bologna-Atalanta in tv oggi 15 dicembre | orario d’inizio | canale | streaming | probabili

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2019/2020, con la sedicesima giornata che tra le altre sfide propone quella tra, che vedrà il ritorno in campo della banda di Gian Piero Gasperini dopo la clamorosa qualificazione agli ottavi di Champions League, contrapposta ad una squadra motivata e con voglia di invertire il pronostico. Il match si svolgerà come detto, domenica 152019, alle ore 15, presso lo Stadio Renato Dall’Ara della città felsinea, e sarà trasmessa in direttadalla piattaforma online DAZN, visibile anche nel bouquet di Sky Sport. Con DAZN seguiIN, LIVE E ON DEMAND Il programma della partita: Serie A calcio 2019/2020 Domenica 152019 Ore 15DAZN Leformazioni:(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; ...

