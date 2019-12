Pop Bari | Osnato | ' solo Fdi voleva riportare Bankitalia in mani pubbliche'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Oggi il ministro e leader politico dei 5 stelle attaccaper i mancati controlli sulla gestione della Banca Popolare di. Il suo intervento è incredibilmente fuori luogo se si pensa che pochi mesi or sono il suo governo e il suo partito hanno difeso proprio

TgLa7 : Conte su crisi Pop. Bari: Per la prima volta ieri ho dovuto essere omissivo, per non creare allarme con mercati ape… - Agenzia_Ansa : #Popolare di Bari: Cdm, tuteleremo risparmiatori - giuslit : Ieri sera si sono tolti il sassolino che tenevano nella scarpa da novembre 2015. Loro, quelli responsabili. -