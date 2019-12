Maltempo Marche | decine di interventi dei Vigili del Fuoco per vento forte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sonoglieffettuati daidelin varie località delle, a causa del, soprattutto per ilche si è concentrato lungo la costa. Nel capoluogo ilha demolito alcune delle strutture allestite per il mercatino di Natale. Una sessantina gliper alberi pericolanti o caduti, tetti scoperchiati, container rovesciati, ostacoli al traffico. Tanti anche glideideldi Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto. Scoperchiati tetti e gazebo; cassonetti dell’immondizia rovesciati a terra; rotte alcune vetrine di attività commerciali nelle localita’ della riviera delle Palme. Nei pressi del Comune un albero caduto a causa ha danneggiato una vettura parcheggiata. Ad Ascoli un cartello scaraventato a terra ha rotto un tubo del metano. Problema segnalati anche a Montalto e ...

emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - ThinZurich : #Repost vigilidelfuoco_officialpage • • • • • #Maltempo in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna… - _Malachia_ : RT @emergenzavvf: #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.400 inte… -