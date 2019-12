Maltempo | la Tempesta di Santa Lucia devasta il Sud Italia Venti fino a 150 Km h | zone

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) E’ stata una notte da incubo al suddove ladihato diverse regioni causando ingenti danni e disagi. Il vento, fortissimo, ha sferzatoa 150 Km/h nelle Isole maggiori, e svariati sono stati i danni registrati. Situazione drammatica anche in Salento, a Potenza, a Salerno e nel Lazio, mentre il Nordè stato imbiancato da una fitta coltre di neve, con particolari disagi in Valle D’Aosta. Una situazione di massima emergenza, come evidenziano i vigili del fuoco al lavoro da ieri: sono stati 2400 gli intersvolti e altri 1200 sono ancora in corso. ‘‘da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai Vigili del Fuoco 2.400 inter, oltre 1.200 quelli in corso. Previsto #oggi un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche #14dicembre’‘: è il ...

