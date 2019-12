LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Paltrinieri e Panziera si qualificano

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGREGORIOA TOKYO NEI 1500 SL MARGHERITAINCANTA NEI 200 DORSO E VOLA ALLE OLIMPIADI Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata. Rimanete con noi per cronaca, dichiarazioni e approfondimenti. 17.51 Ottimo pomeriggio con Gregorioe Margheritaqualificati alle Olimpiadi 2020 rispettivamente sui 1500 sl e sui 200 dorso. Federica Pellegrini ha nuotato i 200 sl in buon 1:56.36. Si concludono qui iAssoluti di Riccione. 17.50 OLIMPIADIIIIIIIIIIIIIIIIII! GREGORIOSI QUALIFICA PER TOKYO 2020! Show straripante sui 1500 metri stile libero, il Campione Olimpico chiude la gara in 14:42.66 e sbriciola il minimo richiesto di 14:45.0. Il carpigiano vola in Giappone e difenderà il titolo, è già ammesso anche sui 10 km di fondo. Che shoooooooooooooooooooow! 17.49 ...

