Mariana Aresta de Il Collegio cacciata di casa perché lesbica Lo sfogo sui social

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare dinon sono normale». A dirlo, in lacrime, è una delle partecipanti alla trasmissione di Rai 2 Il. La giovane, protagonista del reality in tv, da alcuni mesi è fidanzata con un’altra giovane e, in passato, dopo aver condiviso sui suoi accountfoto che la ritraevano in compagnia della fidanzata, è stata vittima di attacchi omofobi. Visualizza questo post su Instagram ed io vorrei fare a pace ma lanciamo dei missili✈️🔜💚 – avete già fatto l’albero di natale?🌲🌈 Un post condiviso da(@nanatears) in data: 12 Dic 2019 alle ore 7:14 PST A complicare la situazione della giovane non vi sono solo gli attacchi omofobi provenienti dall’esterno, ma anche quelli di. «Mi è stato richiesto di eliminare questa ...

