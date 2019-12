Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMoiano (Bn) – Ilsianche ined è da record. Domenica, alle 17,15, infatti, l’appuntamento è in Piazza Sa Pietro Apostolo a Moiano per l’accensione delsul pendio del. L’Associazione Millennium, per il XX° anno dona all’interala possibilità di godere della vista dell’luminoso, segno di festa, di pace, di rinascita. È previsto, dopo la Santa Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale dal Parroco Don Iosif Varga in comunione con il Parroco del Santuario della Madonna della Libera di Rodi Garganico Don Michele Carrassi, un breve momento inaugurale della manifestazione con canti natalizi eseguiti dagli alunni dell’I.C. “F. De Sanctis” di Moiano e uno spettacolo di fuochi pirotecnici della Ditta Panella. Il tutto alla presenza di Autorità Civili, Militari ...

Agenzia_Ansa : A @Roma si accende #Spelacchio, folla a piazza Venezia. Illuminata anche via del Corso, parte il #Natale della Capi… - anteprima24 : ** Il #Natale si accende in Valle caudina: pronto il mega albero sul Monte Lecito ** - gazzettadilucca : Donato un albero di #Natale al comune di #Lucca -