I funerali della mamma di Al Bano | la dedica speciale in chiesa

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Al, dolore aiJolanda, morta martedì 10 dicembre all’età di 96 anni. Presenti centinaia di persone tra i concittadini e tanti altri accorsi dalle città vicine. Addoloratissimo Al. In unagremita e vietata ai fotografi, Alha cantato per l’ultimo addio allaJolanda Ottino. Un’esibizione struggente, accompagnata dalle lacrime di molti amici e parenti. Il rito funebre è stato celebrato da monsignor Renna nelladei Santissimi Marco e Caterina a Cellino alla presenza di tutti i componentifamiglia Carrisi. Jolanda Ottino, Yari: per tutti noi un grande esempio. «Penso che lei sia stata un bell’esempio. Una persona dalla grande dignità che con la sua semplicità ha rispettato la sacralitàsua terra. Negli anni ’80 quando mio padre e mia madre erano in giro per il mondo, è stata anche genitore per ...

