Caterina Balivo | D’Agostino svela nuove verità sulla Prati a Vieni da Me

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roberto D’Agostino si racconta ada Me esu Pamelanel salotto di. A sollevare i dubbi sull’esistenza di Mark Caltagirone qualche mese fa era stato proprio Dagospia, che aveva rivelato i retroscena sul finto matrimonio della showgirl sarda. Oggi, a distanza di tempo, è ancora difficile distinguere vittime e carnefici. Pamelaha cambiato vita e su Instagram si è sempre professata innocente, affermando di essere stata ingannata dalle sue agenti. Eliana Michelazzo è diventata una star dei social e, dopo essere stata spesso ospite a Live – Non è la D’Urso, ha accusato Donna Pamela. La Perricciolo continua a sostenere di avere delle prove che inchioderebbero le ex amiche. “Quando lei va ospite per la prima volta in tv a raccontare quella storia mi hanno chiamato dicendomi che era una bugia – ha raccontato ...

Paolsbrosiosmil : Meglio un attacco di diarrea a spruzzo che guardare cinque minuti di qualsiasi programma di Caterina Balivo - Unf_Tweet : Cora e Marilù Fazzini a #Vienidame, la maleducazione delle gemelle sottolineata da @caterinabalivo - Enricakilla : Caterina balivo che perxula le gemelle. Adoro gli sta facendo capire le buone maniere #vienidame -