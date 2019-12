Terremoto nel Parmense | scossa di magnitudo 3 0 nella Val di Taro

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Unadiha colpito il territorio, in particolare la zona della Val di. I sistemi di rilevazione dell’Ingv, infatti, hanno segnalato unadi 3.0 alle ore 11.22 di giovedì 12 dicembre. Laè stata avvertita chiaramente anche dai cittadini di Fidenza, Salsomaggiore e Parma. L’ epicentro è stato rilevato a due chilometri da Solignano, mentre la profondità del sisma è stata di 28 chilometri. Non risultano per il momento danni a cose o persone.

