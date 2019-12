Masterchef Italia 9 da giovedì 19 dicembre su Sky Uno

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 12 dicembre 2019)9 arriva19su Sky Uno Le novità dell’edizione Come ormai da tradizione di Sky Uno finito X Factor ilsera della rete non si spegne ma dalle canzoni si passa al cibo, senza perdere i giudici. Da19su Sky Uno arriva così la nona edizione di. Archiviato l’esperimento dello scorso anno diAll Stars andato in onda tra X Factor e, quest’anno parte subito il talent culinario più famoso della tv arrivato alla nona edizionena. I giudici ritornano 3 con l’addio del volto storico di Joe Bastianich (che ritroveremo però a’s Got Talent). I 3 giudici sono infatti Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, l’unico che da 9 edizioni sta sempre lì, pronto a giudicare nuovi cuochi amatoriali. Immancabile sarà anche la presenza di Iginio ...

