Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) IlUgodal Movimento 5 stelle. Un cambio di casacca che Matteoaccoglie dando il suo: “Diamo ilal. Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd. Su riforma ed efficienza della giustizia e rilancio delle università italiane, collavoreremo bene” sottolinea il leader leghista, a Catanzaro per inaugurare la sede regionale del partito. “Le porte dellasono aperte a tutti gli eletti e gli elettori 5 Stelle che mantengono coerenza, onore e dignità”.

ErmannoKilgore : Eletto con il #M5S va in coalizione con #Berlusconi per sentirsi finalmente rivoluzionario, e prendersi lo stipendi… - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Il senatore Ugo Grassi passa da M5S alla Lega. Il benvenuto di Salvini - postpotere : RT @HuffPostItalia: Il senatore Ugo Grassi passa da M5S alla Lega. Il benvenuto di Salvini -