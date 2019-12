Fondazione Open | Renzi all’attacco | “Violato il segreto d’ufficio”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’intervento in Senato di Matteosulla: “Violato ild’ufficio. Non ci faremo processare nelle piazze”. ROMA – Superato l’ostacolo Mes, nella maggioranza la tensione continua ad essere molto alta. L’intervento in Senato di Matteosullaconferma una posizione contraria di Italia Viva sul dibattito sul finanziamento alla politica che in queste ore sta avvenendo a Palazzo Madama: “C’è stata una violazione sistematica deld’ufficio sulle vicende personali del sottoscritto – si è difeso l’ex premier – non è uno stato di diritto questo, siamo alle barbarie“. Matteoattacca la magistratura Nel suo intervento Matteoattacca la magistratura: “Pretende di decidere cosa è un partito e cosa no. E se al Pm affidiamo non giù la ...

Agenzia_Dire : Nella vicenda legata alla Fondazione #Open c’è stata “una violazione sistematica del segreto d’ufficio'. Lo dichiar… - reportrai3 : Alla Procura di Roma al posto di Pignatone potrebbe arrivare Giuseppe Creazzo, il capo della Procura di Firenze, l… - reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? La Fondazione #Open, un'intervista esclusiva a Matteo #Renzi ? Due parlamentari e 5 membri… -