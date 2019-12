Viva Rai Play | Fiorello saluta Tiziano Ferro che gli risponde Ci vediamo dal

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Se ci fossero ancora dubbi sull'ospitata dia Sanremo, stasera durante l'appuntamento conRaiil cantante di Latina, ospite di, ne ha fugati almeno il 99%. Al termine della performance improvvisata nel segmento 'off' dello show, i due si sonoti e abbracciati ma l'artista (che ha presentato il suo nuovo singolo In mezzo a questo inverno) non ha lasciato il conduttore con le mani vuote lanciando un messaggio subliminale quanto limpido allo stesso tempo: "Cidal Santo".Si possono fare tutte le ipotesi che si vuole ma l'allusione e la conferma è una ed è rivolta a Sanremo che lo attende a distanza di pochi anni (l'ultima sua ospitata nel 2017 nel terzo festival condotto da Carlo Conti affiancato da Maria de Filippi).Raiche gli"Cidal Santo" pubblicato su ...

