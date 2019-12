Luisa Ranieri sul marito Luca Zingaretti | ‘Il nostro legame è fondato sulla libertà’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Non rinuncerei mai alla libertà. Tutte le mie scelte nascondo dall’esigenza di essere libera. Di non aver legami. Lo stessocon, mio, unspeciale, èsul patto della libertà. Io e lui ci scegliamo ogni giorno, scegliamo di esserci fedeli ogni giorno“. A parlare è, attrice e moglie dal 2012 di, attore e volto del Commissario Montalbano da 20 anni. I due sono legati dal 2005 (si sono conosciuti sul set della miniserie Cefalonia) e hanno due bambine (Emma e Bianca) e da gennaio saranno insieme anche in tournéè con The Deep Blue Sea, lei sul palco ealla regia. Laè stata intervistata dal settimanale Vanity Fair, in edicola l’11 dicembre, una intervista in cui racconta di quando era una bambina timida, ai primi atti di ribellione per affermare la sua identità e libertà (come il ...

