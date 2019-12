LIVE Virtus Bologna-Patrasso 88-75 | EuroCup basket in DIRETTA | le V-Nere dominano il

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADa parte nostra, per oggi, è tutto. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi e continuate a seguirci per avere tutte le notizie sulitaliano, europeo e statunitense. Finisce qua, risultato 88-75 a favore della. Questo +13, inoltre, permette alle V-di ribaltare il passivo dell’andata e ora si giocheranno il primo posto nel girone con il Monaco nell’ultimo match di questa fase di. 88-75 Delia fa 2/2 ai liberi. 86-75 Mantzoukas col palleggio, arresto e tiro. 86-73 Bomba di Ricci che aveva preso anche il rimbalzo in attacco. 83-73 1/2 di Teodosic ai liberi. 82-73 Bazinas in penetrazione 82-71 2/2 ai liberi di Katsivelis. 82-69 Delia su assist di Teodosic. 80-69 2/2 ai liberi di Fieler. 80-67 Gaines torna nuovamente in lunetta e segna ambedue i liberi. 78-67 Ancora Gaines con due liberi. 76-67 Bomba di ...

