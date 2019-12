Elezioni Gran Bretagna | per YouGov si riduce il vantaggio dei Tory | spettro hung

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A meno di un giorno dall’apertura delle urne in, siildei conservatori guidati da Boris Johnson. Stando all’ultimo sondaggio, se alla fine di novembre ipotevano ancora vantare undi 68 seggi rispetto a quelli del Labour, oggi l’istituto prevede un margine di soli 28 seggi conservatori rispetto agli altri partiti.In teoria, ai conservatori di BoJo viene predetto un possibile risultato massimo di 339 seggi su 650, mentre migliorerebbe la performance dei laburisti, che crescono di 20 seggi a 231.L’inghippo, per così dire, sta nella forbice dei possibili risultati: nella fascia alta, con 339, iavrebbero la maggioranza assoluta (e il miglior risultato dal 1987); nella fascia bassa il risultato potrebbero non superare i 311 seggi.Niente maggioranza assoluta, insomma: sarebbe lo scenario del cosiddetto ...

