Vi ricordate Alexia? Eccola a 52 anni, ospite di Caterina Balivo [FOTO] (Di martedì 10 dicembre 2019) Icona incarnata della gloriosa stagione eurodance di fine anni ’90, Alexia continua a godere di una fama incontrastata tra il suo pubblico di appartenenza. Alle generazioni più giovani può forse essere sfuggito il suo periodo di maggior successo, ma i lavori che ha inciso in quella fase continuano a godere di una popolarità sconfinata. Ora, a 52 anni, la musicista ligure è tornata in tv, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me; qui, nel salotto Mediaset, ne ha approfittato per ripercorrere la sua vita familiare, e le sue maggiori soddisfazioni nel periodo d’oro. “Volevo vivere una vita normale, fare cose semplici, riscoprire la maternità“, racconta Alexia motivando il ridimensionamento delle sue apparizioni pubbliche. “La maturità mi ha fatto maturare, ho capito che c’è tempo per ogni cosa. E’ l’attesa, quella che fa maturare“. Ora, ...

